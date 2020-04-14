【節奏明快】歐錦棠《打天下》首集派彩蛋 江𤒹生露卡通底褲 (23:36)

歐錦棠首次擔任電視劇監製，更身兼動作指導及男主角的ViuTV新劇《打天下》昨晚首播，劇情一開場就有歐錦棠跟倉田保昭對打場面，之後再交代談善言失落東京奧運空手道資格選拔賽，師父何華超為裁判不公引致心臟病發而死，張建聲暗中出手影響選拔賽，文頌嫻結尾就出場；當中更有彩蛋派發，就是MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）露底褲場面。首集節奏明快又不拖拉，令觀眾看得舒服，更見到劇集有水準，相信歐錦棠可以暫時鬆一口氣。

歐錦棠在網上也大力推介自己的作品，他昨日留言：「今（昨）晚首播，有幾樣大家要留意：1：片長關係，今晚唔會有片頭。2：一開始就要坐定定留心睇，因為倉田師父嘅出現，係導致引起20集嘅恩怨。3：Anson的生粉們更要10足精神金睛火眼睇住個電視，第一場開始有超級驚喜鏡頭俾（畀）你地（哋）。」之後他又預告第二集劇情：「《打天下》第二集，接住緊湊。莊惠（談善言）同馬剛正（歐錦棠）反枱！文頌嫻完美示範凍齡奧義，廿年前空手（道）小師妹登場！馬剛正英雄救美大排（牌）檔凶（兇）狠以一敵四！」

（即時娛樂）