呂慧儀傳擺款專蝦小角色 張景淳晨早Ig長文護花 (12:34)

呂慧儀最近是非纏身，繼之前被指不滿同公司的娛樂新聞台採訪太密，晦氣鬧走女主播周佩婷後，今日又有報道指她愛擺款，專揀《愛‧回家之開心速遞》中的小角色，如「群姐」許思敏、「池美麗」鍾凱琪等來欺負；與緋聞男友張景淳雖否認戀情，卻不時雙雙匿在化妝間VIP房內幾個鐘。

張景淳今早7時在Instagram撰長文護花，他說︰「我覺得有必要講清楚，因為實情是工作反而被亂說係好委屈的。前幾天幫忙為蟹（呂慧儀）完成錄製網上廣告片。在根本沒有多餘時間剩的全廠full schedule工作天裡（裏），蟹趁中午lunch break把握時間，借用了化妝間裡（裏）面；備有獨立洗手盤（盆）（和設有24hr監控鏡頭的）的vip化妝房間作拍攝用途，拍攝洗手示範片段。分開了兩天拍攝（第二次因要補拍追加內容）。兩次每次分別借用大概10分鐘左右，拍攝了合共20多30個take的家居洗手示範廣告片，務求拍出一條最好效果的成品交貨。（自己看圖） （不負責的知情者，你對眼咩事呢？生理時鐘定隻錶（表）有問題？定以為個（嗰）間係精神時光屋裡（裏）面十分鐘=外面三個鐘？好喜歡造謠？不如唔好咁啦）」

「另外，成個團隊都知道，蟹係一位人前人後都表裡（裏）如一，為人率直大情大性的藝人。平時十分照顧團隊，對業餘特約表現顯得很迷茫的時候或持續達不到所需要求時，都會盡量幫助，提點和示範。無論係互相幫忙拍片，定演員間互相提點幫助大家做好啲，大家一直都係貫徹緊一個團隊 / 一家人嘅精神。盡力喺有限時間有效率完成工作。所以作品先至日日速遞到俾（畀）大家。我覺得今次有點不公平。係過分。明白的，最近無新聞。就這樣吧。」

張景淳強調如有3個小時空檔也寧願用來休息，希望那個「不負責任的知情者」不要造謠。他又不滿地說︰「唔知亂報料能獲得什麼獎賞，搞清楚先寫啦﹗如果一個女人日日努力工作日拍夜拍、接job賺（掙）錢養家湊仔，lunch都唔食，實在唔應該俾（畀）你位閒來無事嘅幕後知情者嚟老作講閒話。好人都俾（畀）你激死。如果係男人，自己搵啲嘢做啦，何必八八卦卦 ，良心 ，良知。

呂慧儀在帖文下留言︰「我看到的是報業間的競爭，對家寫完，梗係要寫返多啲，寫返爆啲。最近無新聞，大前天就問的料等今日先出，又頂到一日的娛聞，無奈，但都多謝你，幫我拍咗咁多條片！」

（即時娛樂）