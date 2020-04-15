【「消失」5個月 】周國賢現身YouTube平台自彈自唱 (17:56)

周國賢雖有留言，但未有交代自己的近況。（網上圖片）

「消失」了5個月的周國賢看來瘦了不少！（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

周國賢去年10月在Instagram留言「加油 #hgygy（意謂香港人加油）」後被內地網民攻擊，其後他在微博留言說「再見」，其Instagram於11月時又突然改為私人帳戶兼大刪帖文及粉絲人數。周國賢之後一直未公開露面，連首奪「叱咤我最喜愛的男歌手」也因為身在外地未有現身領獎，而其4月的紅館演唱會後來亦宣布取消。

「消失」了5個多月，傳抑鬱症復發，正與家人在外地的周國賢終於現身，在其YouTube平台上載自彈自唱日文歌的黑白片段。片段的打卡位置為東京學藝大學，周國賢臉尖尖，看來消瘦了很多。

他留言︰「It's been a while ::: 很久不見了，這幾個月來，世界正在慢慢改變中，無論如何大家一定要好好保重身體，保護自己，保護你們愛的人~ 能夠的話，就好好利用這段待在家中的時間，去學習新的東西強化自己，更重要的是多做一點對自己身心有益的事喔。大家要好好加油～（身邊並沒有好的錄音器材，下次準備好啲練習好啲會唱好啲。）」

有報道周國賢已向唱片公司透露了近況，坦言正在接受治療中，情況已有好轉，但未透露何時返港工作。

（即時娛樂）