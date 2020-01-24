許冠傑演唱會重新上網任睇一個月 644萬人追看直播 (19:36)

「歌神」許冠傑的網上演唱會暫時錄得644萬觀看人數，但尚未計算其他頻道的觀眾。（資料圖片／明報製圖）

《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》日前於各大網上平台直播，大會今日發新聞稿公布觀眾人數，合共錄得644萬觀看人數（不包括港台、騰訊、海外電視及電台、不同轉播平台的流動程式之收視）。當中全球Facebook串流直播，以及收看香港開電視、無綫翡翠台及ViuTV直播的人次合共約464萬；「健康‧旦」YouTube頻道的總觀看人數為180萬。

至於「健康‧旦」於直播期間，收到1037位網民的72,407元（港幣，下同）捐款，將會連同許冠傑早前宣布捐出的25萬元，以及馬時亨的5萬元，全數由華信會計師事務所代收，並平均交予前通利工程部員工，「健康‧旦」不會從中收取任何費用。

大會更表示收到來自世界各地醫護人員的留言，指因為專注醫療工作關係，未能依時欣賞許冠傑的演出。在得到許冠傑的同意後，明日（4月16日）起，會將1小時的演唱會分為4集，加上字幕後陸續上載至「健康‧旦」YouTube頻道，暫定於一個月後下架，騰訊亦同時獲授權於內地獨家播放演出內容，同樣為期一個月。對於Online Concert出現不同的議論聲音，許冠傑簡單回應「笑罵由人」。

（即時娛樂）