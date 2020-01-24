承認偕張景淳匿VIP房 呂慧儀強調閂門為拍片收音好 (19:59)

【今日直擊】呂慧儀最近被是非纏身，今日她與緋聞男友張景淳在電視城拍攝《愛‧回家之開心速遞》時，回應指她愛在「群姐」許思敏、「池美麗」鍾凱琪、「陳師奶」孫慧蓮等特約演員面前擺款，以及兩人經常匿在化妝間VIP房幾小時的報道。

呂慧儀承認有時會大大聲說話，但強調合作多年的同事已習慣，張景淳更差點被她搞到職業性失聰，只是其他人不知情就誤解。她揚言會嘗試在大聲和溫柔之間取得平衡，以後將聲浪收細一點，以免再有誤會。

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張景淳說《開心速遞》中有很多業餘的特約演員，如「陳師奶」孫慧蓮本身只是個普通師奶，有時應付不到那麼多對白，不知如何演下去時，呂慧儀、單立文就會開聲作出指導。他說︰「不過，當對方領悟不到，而時間又緊迫，就一定會有緊張的情緒，旁觀者不知道會有錯覺。」

對於兩人被指匿在化妝間VIP房幾小時，呂慧儀說張景淳當日幫她拍攝洗手片段，關門只是為了收音好一點。張景淳說︰「以後會小心點，或大聲講。」對於被網民質疑「私藏」呂慧儀的片段，張景淳說︰「我的手機比較新款，拍攝效果較好，她的手機沒空間。片段未出街，我未刪片。」他說自己也曾因沒澄清傳聞，結果被誤會至今，所以不想拍檔遇上同類事件；呂慧儀聞言多謝張景淳。

（即時娛樂）