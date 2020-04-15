【身兼多職】王菀之遠赴冰島拍MV 凍到冇知覺頻頻流眼淚 (20:37)

王菀之自2007年發行國語創作專輯後，甚少有國語作品呈現，樂迷苦等多時，終於等到她推出最新國語單曲《一定都和藝術有關》，歌曲靈感源於自己與偶像碧玉的一場錯身而過；由於她太喜歡這首歌的旋律，完全以創作音樂藝術品的規格去製作，所以不想假他人之手，全由自己負責創作、製作，邀來姚謙填詞，粵語版則由林夕負責填詞。而這首新歌寫下了王菀之音樂生涯的多項記錄，像是曲調多變堪稱最難唱、拍攝MV遇暴風雪堪稱最痛苦、MV自編自導自演自己剪堪稱完全一條龍。

談到錄音過程，王菀之笑說好幾次錄音錄到崩潰，常常在錄音室大喊「再也不寫這麼難唱的歌」，但聽到成果卻又無比滿足。王菀之也回想起遠赴冰島拍攝其執導MV的過程，她苦笑根本是一種自虐，儘管來到偶像碧玉的故鄉冰島拍MV，是一件夢想成真的好事，但拍攝前兩天卻遇到當地20年來最強暴風雪吹襲，幸拍攝當日天氣大好，暴風雪也意外的帶來當地絕美風景；但在嚴寒氣溫，加上白天日照時間短，只能把握時間拍攝，身為導演的王菀之卻常常喊cut。王菀之又苦笑說別看MV裏，她在冰原上彈鋼琴好像很自在，其實手指早已凍到失去知覺，常常凍到流眼淚呢！

（即時娛樂）