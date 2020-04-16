與無綫合約完結 田蕊妮回復自由身︰舒適圈有時是緊箍咒 (14:48)

田蕊妮（阿田）效力無綫（TVB）12年，今年初宣布將離巢，不再續約。她今日在社交網分享背向鏡頭、面向藍天的照片，表示今天是她與TVB合約完結的日子。

阿田說︰「2020年4月16日，晴。今天是我跟TVB的合約完結的日子，我不打算在這裏公開感謝誰，因為在私底下已感謝了他們，我反而想公開感謝每一位觀眾，謝謝你們這些年來對本人的支持與鼓勵。在這過去的十二年間，為大家演出了無數的角色，什麼視后的銜頭、什麼獎項，都不及你們的愛戴！」

「至於接下來的計劃是什麼? 老實說，真的沒有！近年香港所發生的種種事情和這次全球的疫情令我深深體會到計劃追不上變化這回事！世界彷彿停頓，倒不如趁這個時候好好想想自己真正需要的是什麼？真正喜歡的又是什麼？」

「很多人窮一生的精力去建造屬於自己的舒適圈，但舒適圈真的就舒適嗎？生以為人的目的就是要花盡心思去打造一個圈來規限著（着）自己嗎？比起舒適圈，我更加有興趣去探索那些未知的可能性，接受挑戰，從中發掘更多潛能。舒適圈，有時候只是一緊箍咒。很多人現在都在思索當疫情過後想做些什麼，我也很期待踏出家門為大家演出的那一天呢！」

（即時娛樂）