性感女神舒淇今日(4月16日)44歲生日,昨晚在社交平台上載慶生短片,見她戴上白色假髮,及粉紅色的燈泡后冠,鬼馬地向鏡頭舉V及單眼,不知道是否老公視角,由馮德倫負責拍攝。而好友林熙蕾亦在網上隔空向舒淇送上祝福,上載多張2人合照,並留言:「我最愛最美麗善良的老公生日快樂,健康平安,永遠愛妳 Happy birthday to my dear and precious friend @sqwhat(舒淇)」

舒淇留言:「感恩 我老母親 當年辛苦啦~ 祝福 我愛和愛我的朋友們 親人們 身體健健康康,不管未來日子如何艱難 都是人生中的重要挑戰 所以還是要保持善良 樂觀 積極前進 關關難過關關過 我們一起加油 我們一起扛過去 往嚮往的美好未來 重新出發 ~ 努力努力 更努力 ~ 待在家太久而身橫向操作的童鞋們 來 一起往輕鬆走過門縫的路上前進 愛你棉 💕💕💕鼓勵 ~ 鼓勵鼓勵 ~鼓勵鼓勵鼓勵」

