林盛斌老婆差錯腳斷韌帶 鄭秀文張繼聰陳煒隔空慰問　 (16:25)

林盛斌（Bob）老婆黃乙頤（Pearl）日前落樓梯差錯腳，結果斷了一條韌帶，Bob昨晚在社交平台報平安，多謝各方的關心問候，並大讚老婆受傷後仍能保持開心樂觀的正能量。此文一出後，張繼聰、陳煒、鄭秀文、黃浩然及陳敏之等，紛紛送上慰問，Bob老婆更搞笑話聽住Sammi的歌會無咁痛。

黃乙頤在自己社交帳號講述受傷經過：「星期日晚深夜我做了一件震驚幾百萬人的事 落樓梯都可以叉（差）錯腳然後韌帶斷了！腳進化成鐵甲威龍模式 人進化成坐月模式 後記：因為已經係深夜所以諗住第二朝至睇醫生，所以當我爬返上床之後 1. 叫工人攞精油嚟俾（畀）我搽 2. 分別cap低當時嘅時辰同埋占星圖，打算日後研究吓 而唔係諗自己隻腳有冇斷到 我覺得我都好痴（黐）線」

Bob亦留言：「即時追加：唔係我呀，係我老婆呀！拗柴，斷咗一條韌帶，另一條有少少裂，好彩冇斷骨，不過腫到爆，要休息一排，即係呢期我冇得食軟飯嘞（喇）........... 多謝各位嘅關心問候，有兩個型男陪佢瞓，佢會好快好返（番），好欣賞佢仍然保持開心樂觀正能量！」

（即時娛樂）