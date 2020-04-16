【明晚線上開騷】劉若英緊張失眠：到底怎麼拿捏？ (21:58)

劉若英明晚（4月17日）7時半舉行「劉若英陪你線上演唱會」，屆時會在多個網上平台同步直播，希望用音樂跟大家打氣。可是連日來的綵排，令她大感緊張及失眠，因此在網上發長文跟大家分享現時心情。

劉若英說：「對我來說，不管演出大小，哪怕只有一個觀眾，我都在乎，我都緊張，我希望我心裡（裏）唱出的，能到你的心裡（裏）。這幾天的彩（綵）排，除了感受心裡（裏）的壓力，也明顯感受全身痠痛。每天送完孩子上課，回來準備，就去彩（綵）排了。然後晚上趕著（着）回來陪兒子睡覺，等他睡著（着）…我就開始失眠了……緊張，正常！為什麼特別緊張？這次的表演對我來說是一個全新的嘗試，過去，演唱會現場總有人搖旗吶喊的傳遞能量給台上的我，過去在錄音室，我總可以卸下所有的外務，專心的在麥克風（咪高峰）面前掏出內心，唱出來，而這次，觀眾不在現場，我又選了一些我喜歡歌手的歌，我內心喜歡但可能並不是最耳熟能詳的歌曲，最要命的挑戰是，這些歌曲我在學習用一種新的表達方式去詮釋，怎能不緊張？

打個比方，演電視劇，電影，舞台劇，其實在表演的張力都會不同，那麼，這次的雲端線上我該怎麼去唱，去表達呢？演唱會跟看電影一樣，觀眾是專注的，群體在一起，同一個空間，相互感染，一起釋放，錄音跟拍電影一樣，我雖看不見觀眾，但我知道你在電影院專心關注著（着）細節。線上，雲端，直播，到底怎麼拿捏？我如何讓彼端的你，耐下性子，看我用一種說話的方式唱給你聽呢？好！目前我還是沒有答案，唯一我能想到及做到的，還是，真心的唱。我想聊聊這些歌，這些日子，這些陪伴你我的人，我也想讓你看清楚一直努力陪伴我的工作人員，給他們掌聲，這不會是一場絢麗的演唱會，也不會是一場KTV型的演唱會。但，如果你願意，陪我們一起安靜下來，陪伴彼此，我聽聽你們，你聽聽我們，那麼，20200417，我們，在雲端相見，擁抱彼此。」

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（即時娛樂）