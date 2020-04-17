Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【古惑的笑容】楊思琦囝囝2個月大 英文名叫Kody (17:34)
【身在英國】翁靜晶全黑打扮外出購物 網民笑指勁似忍者 (17:24)
【新冠肺炎】台灣金曲獎宣布延至10月舉行 (17:13)
【新冠肺炎】劉嘉玲全套防疫裝備中環出巡 (17:01)
【曾要父母接濟】鄧佩儀經濟條件已改善 能畀5位數家用 (16:36)
【古天樂會否再開金口？】演協下周六搞網上抗疫騷 (16:25)
【慳家賢妻】林盛斌曬老婆抱仔對比照 感嘆囝囝大得快 (16:16)
【唔係朴敘俊？】傳朱智勳孖全智賢合演新劇《智異山》 (16:03)
【呢碗麵好貴！】座駕違泊遭抄牌 張振朗：當買個教訓 (16:02)
【困獸鬥】囝囝唔願瞓 伍家謙︰點解我好似做乜都唔啱咁 (15:52)
【不再密實】許廷鏗罕有露肉谷新歌 網民搞笑：影低少少... (15:14)
【男人味爆燈】王敏德55歲生日 馬詩慧曬合照放閃 (14:21)
【愈減愈肥？】吳日言體重破127磅：要喺食方面諗諗計 (14:21)
【時日如飛】「妙麗」愛瑪屈臣貼BB相賀30歲生日 (14:09)
【素顏索媽】岑麗香高炒自拍 1歲囝囝Jacob「亂入」搶鏡 (13:47)
【嘗試在家焗油】鄭秀文用椰油護髮：油到不得了 (13:35)
【一人分飾六角】狂煲《雙層公寓》 關智斌自創「雙層斌館」 (13:17)
【恩愛】舒淇44歲生日 馮德倫罕有放閃冧妻：Always 18 (12:59)
【隔離期滿已返家】李君妍拍片報平安 爆胞姊仍未出院 (12:38)
【疫境下賀牛一】陳豪49歲生日 宣萱送花獻飛吻贈面膜 (12:08)
【素顏索媽】岑麗香高炒自拍 1歲囝囝Jacob「亂入」搶鏡 (13:47)
文章日期：2020年04月17日
Share
岑麗香高炒自拍素顏照，囝囝Jacob突然亂入，不過香香就未拍到囝囝容貌。（ig圖片）
prev
next
靚媽岑麗香近日為新劇《BB大晒》開工，不用開工時她爭取時間享受親子樂，香香在社交網上載素顏靚相，相中她高炒自拍，而1歲囝囝「小強強」Jacob則「亂入」搶鏡，但香香就沒有拍到囝囝容貌。
（即時娛樂）
Share
MORE
【愈減愈肥？】吳日言體重破127磅：要喺食方面諗諗計 (14:21)
【時日如飛】「妙麗」愛瑪屈臣貼BB相賀30歲生日 (14:09)
【嘗試在家焗油】鄭秀文用椰油護髮：油到不得了 (13:35)
【一人分飾六角】狂煲《雙層公寓》 關智斌自創「雙層斌館」 (13:17)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK