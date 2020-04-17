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【素顏索媽】岑麗香高炒自拍 1歲囝囝Jacob「亂入」搶鏡 (13:47)

文章日期：2020年04月17日

靚媽岑麗香近日為新劇《BB大晒》開工，不用開工時她爭取時間享受親子樂，香香在社交網上載素顏靚相，相中她高炒自拍，而1歲囝囝「小強強」Jacob則「亂入」搶鏡，但香香就沒有拍到囝囝容貌。

（即時娛樂）

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