【困獸鬥】囝囝唔願瞓 伍家謙︰點解我好似做乜都唔啱咁 (15:52)

伍家謙早前榮升爸爸，太太Betty為他誕下龍鳳胎。由於囡囡需留在醫院照燈，伍家謙日前先接囝囝回家，展開「困獸鬥」的日子。

他昨天在社交網上載身在醫院時，他正在安撫正在牀上大哭的BB，一臉無奈。伍家謙說︰「呢張相，係未出院嗰陣太太偷影我嘅。嗰陣開始有少少懷疑人生，覺得點解我好似做乜都唔啱咁嘅🤣。點知返到屋企之後，懷疑得仲犀利。」

「尋日怪獸仔第一晚返屋企瞓，講攰真係好攰，我成晚都冇乜點瞓過，不過就開心多於一切。相信到怪獸女返埋屋企之後，肯定仲刺激；我諗，我終於可以體會到咩叫困獸鬥🤦🏻‍♂️。」

「其實我明明跟足晒陪月姨姨啲步驟㗎啦，但硬係都好似搞唔掂咁。人哋姨姨輕輕拍佢幾下佢就瞓著（着），我就半夜搞一大輪佢都仲係唔願瞓；到佢肯瞓嘞（喇），又差唔多要餵下一餐。」

「尋（噚）晚三點幾，怪獸仔終於瞓著（着）；見得番個零鐘，我決定唔瞓喇，索性坐喺廳等算數。等等下（吓）嗰陣我諗：嗱，日頭佢哋食飽就瞓吖，但一到夜晚我同佢單對單嘅時候，就鬼咁精神。如果我哋係喺歐洲生活嘅話，咁我夜晚咪有得瞓囉？冇嘢喇，嗰陣我可能眼瞓到黐咗線🤣」

（即時娛樂）