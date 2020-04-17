【新冠肺炎】劉嘉玲全套防疫裝備中環出巡 (17:01)

本地新冠肺炎疫情嚴重，市民外出時都做足防護措施，劉嘉玲亦不例外。劉嘉玲日前到中環閒逛時「Full Gear」上陣，除了口罩外，還戴上太陽眼鏡及手套。她留言︰「疫情下的香港中環浪漫底色不減😷。」

（即時娛樂）