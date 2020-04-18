【專訪】洋酒代理美容院生意蝕入肉 羅霖變招疫境自救 (22:20)

新冠肺炎肆虐全球，疫情對世界經濟帶來重大衝擊，香港亦不能倖免，各行各業陷困境。54歲的羅霖跟朋友夾份投資洋酒代理和美容院生意，是她收入的主要來源，可是，香港去年的反修例風波，加上今年的疫情，其生意由盈轉虧，近兩個月的營業額更大跌一半，而且早前政府宣布美容院要停止營業14天，羅霖兩邊生意營運開支合共每月慘蝕6位數，變成負收入。

見慣風浪的羅霖，沒有因此怨天尤人，反而抱着積極正面心態疫境自救。她說：「酒代理生意會用半價促銷賣酒，寧願賺微利，讓市民在近期因疫情導致情緒焦慮時，在家飲些少酒來減壓。之前搞品酒會反應不錯，最高紀錄開到70萬元一張單，可惜因限聚令要暫停。」羅霖亦會開源節流，「例如第一次嘗試與上海的美容院合作做網上直播，為網民解答問題和分享美容心得，也有助提高我在內地知名度。香港則安排美容師輪流放假或停薪留職，盡量做到不裁員」。除網上拍片教美容扮靚，她亦打算拍片示範在家做運動，助修緊身形線條。眼見全球口罩供應短缺，羅霖與朋友在內地搜購品質嚴格的醫療口罩，運往德國以合理價錢出售，希望找不同商機，實行多元化發展。

羅霖身為家庭經濟支柱，要供養父母、供3名兒子讀書，加上其他開支，每月全家生活費最少10幾萬元；面對生意負收入，加上中港兩地的演藝工作全面叫停，惟有靠積蓄過活，慶幸她未雨綢繆早作準備。「當年第一份工做空姐，早已買定人壽、醫療、意外、儲蓄保險，萬一大吉利市都有錢留給家人和3個仔。近期疫情令人意識健康，更覺保險的重要，所以我之前考獲保險經紀牌照，否則再遲一些驚不夠資格做」。面對未知何時結束的疫情，羅霖承認有失亦有得……

欲知專訪內容，請留意明天（4月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）