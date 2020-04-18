【狄龍個仔】因父之名壓力大 譚俊彥曾抗拒跟爸爸合照 (17:46)

入行20年的譚俊彥（Shaun），在無綫劇《天命》﹑《特技人》﹑《包青天再起風雲》﹑《法證先鋒IV》及即將播映的《十八年後的終極告白》，擔任男主角，認真犀利。Shaun日前接受車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，細說其娛樂圈歷練和跟老婆仔女的甜蜜生活。

譚俊彥謂自小志願從事廣告製作，但大學畢業從加拿大回港後，天意安排他投身幕前演出，坦言肯定因為爸爸狄龍，才有機會接拍梅艷芳（梅姐）主演的電影《慌心假期》。Shaun向來予人乖乖仔形象，乃因梅姐與狄龍對他有很大的影響：「梅姐教曉我要識得選擇朋友、知道要去邊啲地方，同唔應該去邊啲地方，至今我依然受用。」他續說：「爸爸同樣要求我有三個『不』：不發生同性戀、不吸毒、不入黑社會...我從來對呢啲事冇興趣，所以爸爸好放心。」

Shaun入行後不斷承受「星二代」、「狄龍個仔」這些稱號，實在好有壓力：「所謂人在人情在，只係人家畀面子半退休嘅爸爸，但爸爸唔會同人講『用我個仔』，其實冇呢支歌唱，佢（爸爸）唔係電影公司老闆，唔係演藝人協會會長，人哋點解要畀機會我？我以前會好介意，甚至唔想同爸爸合照，但依家長大咗，再冇咁執著，其實同佢（爸爸）一齊合作拍片，甚至兩代都做過『包青天』，畀下一代睇到都係好事，係一個緣分。」

Shaun曾被網民喻為「收視毒藥」，可有介意？他說：「話冇介意係假嘅，但係時也命也，接拍《天命》遇上世界盃，《包青天再起風雲》又有社會事件，我諗無論順境逆境，人生都要向前行，我喺內地十幾年拍咗超過60套電視劇，喺簽約無綫呢五年當中，我希望做得更好，冇請過一日假，漸漸地，人哋知道我係識得演戲嘅，我非常安慰。」

（即時娛樂）