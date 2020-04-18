【最大後盾】譚俊彥哽咽答謝老婆：我好幸福有位好太太 (18:16)

譚俊彥和太太任祉妤育有一對子女，而Shaun不時在社交網貼相放閃。（ig圖片）

譚俊彥（Shaun）和太太任祉妍育有一對仔女，分別是4歲半囡囡Renee，及2歲半囝囝Rex，成功湊成「好」字。Shaun接受車淑梅《舊日的足跡》訪問時，談及感情事，他表示在內地工作10多年，曾發展過幾段關係，但因為要加入不同劇組而未能維持，直至遇上太太任祉妍，Shaun便想穩定下來。

他甜蜜憶述：「太太本來是舞台劇演員，我們第一次合拍一套電視劇，並擔任男女主角，由北京、天津、大連、新疆到溫哥華，相處了差不多八個月。有一晚，我們住在新疆草原，我見她一個人在打韆鞦，那一晚的星星是我見過最靚的繁星，好浪漫，於是我向她表白，但她拒絕了我，因為她覺得我們在不同地方發展，沒有安全感。」

Shaun隨後在溫哥華再次表達誠意，提出跟她回北京見父母過新年，她終於被感動了。後來，因為任祉妍懷孕，Shaun決定與她結婚，並表示因受吳彥祖影響，都想多點時間陪伴年邁的父母，故選擇回香港發展。說到太太為家庭的犧牲，Shaun哽咽表示：「太太是我最大後盾，她放下自己事業成就我這個家，我好幸福有一位好太太！」

暖男譚俊彥感恩疫情下，有更多時間可以陪太太和兩位子女在家中跳舞和運動，但遇上工作，夫婦也照樣出雙入對，Shaun表示乃向雙親學習，因父親常說要有健全的家庭，夫妻就要形影不離，兩老依然不時手拖手。

Shaun笑言今年40歲，是另一個開始：「我好開心和郭晉安拍了一套黑色喜劇，我想大家知道，我不是這樣嚴肅，我好喜歡帶歡樂給觀眾，最開心拍檔煒哥（陳煒）對我說，凡有號碼的劇，我都會旺，好似《法證先鋒IV》、《失憶24小時》、《十八年後的終極告白》。」

相關新聞：【狄龍個仔】因父之名壓力大 譚俊彥曾抗拒跟爸爸合照

（即時娛樂）