崔碧珈(Anita)近日密密做運動,結果疑因過度操練搞到周身痛。她在社交網分享肩膊、背脊及雙臂內側均貼上止痛膠布的照片,留言︰「The best excuse is to have none. Don't make excuses, make something incredible to happen in your life. No PAIN No GAIN.(最好的藉口是什麼都不做。不要找藉口,讓生活中發生不可思議的事情。一分耕耘一分收穫。)」

「連續五天的操練,換來五塊膠布,享受這種痛爽感,亦享受每天自己的小進步。齊心抗疫,做運動前後記住要拉筋,大家做任何訓練都要量力而為,好好利用時間,邊防疫邊充實自己。」

