碩士論文研究自己惹熱議 徐若瑄沉默兩天終開腔...... (15:44)

徐若瑄去年於世新大學上海MBA境外碩士班課程畢業，近日卻爆出其畢業論文題目竟是「研究自己」，惹起熱議。

沉默兩天後，徐若瑄終於開腔，解釋「研究自己」的原因。她在社交平台寫下千字文說︰「謝謝大家對我的關心，雖然我不是最優秀的，但一直以來我珍惜每一天，每一次機會和每一個相遇，對人、生活、家庭、事業、包括課業。我用認真來回報。以前忙著（着）顧三餐，沒能把書讀完，感謝世新大學給我機會學習，讓我能更懂行銷傳播的相關理論與新科技媒體知識...等，因而才有機會從幕前著（着）手參與幕後電影的監製和製作的工作，有更多元的發展。」

「論文會選擇『技術報告』用自身有30年經驗和自己本身在做的事，是最擅長也會有最多資源，同時對自己最有幫助也最有意義，所以當然是鎖定演藝圈的範疇，但一想，以誰為案例都會擔心說錯寫錯就不好意思了 ，所以在指導教授同意下，覺得寫自己，一來資料蒐集取得較完整，二來論文對大眾對此主題的瞭（了）解以及對自己的自我檢視，也才真正有價值，畢竟研究後的結論，自己也可以跟進去優化自己現有的計畫（劃），研究報告除了研究盡可能追求完整，若還能有建設性分享，進而還能延伸有優化的後續，對我來說就是一份有意義的論文。」

（即時娛樂）