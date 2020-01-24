【「Double S」著三點式行山有讚有彈】陳欣妍沈殷怡無意合作出寫真 (20:11)

沈殷怡承認自己肥，但拍攝此節目後已瘦了一點。（林祖傑攝/大會提供/ViuTV網上視頻截圖/明報製圖）

陳欣妍在鏡頭前失儀流鼻涕，她承認曾想過要求刪剪有關片段。（林祖傑攝/ViuTV網上視頻截圖/明報製圖）

【專訪】被網民封為「Double S」的沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan），早前跟ERROR成員何啟華（Dee）合作拍攝ViuTV節目《美女郊遊遊》，因一段兩女穿上三點式行山片段惹網民熱議，但她們說自己只接受健康性感，無意合作出寫真，亦深信冇人有興趣睇。

網民對她們穿三點式行山有讚亦有彈，更有人批評兩人肥，陳欣妍承認拍攝過程確實令她肥了很多：「因為每日都很辛苦，回家很想食杯麵、薯片慰勞自己，要平衡心理。」至於在節目中接受挑戰時弄得失儀流鼻涕，陳欣妍坦言片段播出才知道，亦很想要求刪剪有關片段，但最後還是作罷，「我都希望自己可以做到一個喜劇演員，獲演醜角的機會」。她覺得作為新演員，希望嘗試不同角色，經過拍攝此節目，更自覺可以演喜劇及醜角。談到男友沈震軒，陳欣妍表示在工作上，對方很清楚她的底線……

沈殷怡直認自己肥，拍攝該節目前體重一度達52kg，她說：「我不會太在意被品評，我真的是肥，因為我是宅女很少做運動，現在瘦了點，絕對要多謝這個節目，行了十多日山，付出了很多汗水，第一集花了12小時行足3個山，確令我崩潰和發脾氣……」

Dee於節目中化身「Dee姐姐」，他不禁笑說：「我不怕破壞形象，反而認為跨了性別擴闊市場……」

欲知專訪內容，請留意明天（4月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）