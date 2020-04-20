【專訪】談善言拍打戲中招驚鼻歪 AK自爆被嫌筋骨硬 (22:48)

談善言與江𤒹生（Anson Kong@MIRROR，AK），一個是氣質女神，一個是人氣偶像，兩人於ViuTV劇集《打天下》奉旨「親熱」，但原來所謂的「親熱戲」，只是拳頭與拳頭之間的親吻而已。

他們在劇中是空手道高手歐錦棠（棠哥）的徒弟，事實上兩人對空手道零認識，故開鏡前3個月要接受密集式特訓。其中談善言飾演的「莊惠」是一名準奧運空手道選手，自然有不少拳來腳往場面。她承認拍攝時心理壓力很大，因知道《打天下》劇本是歐錦棠（兼任監製、編審、動作指導及主演）多年的心血，故不想有負對方。「今次是我入行以來打得最甘的一次，身上的瘀傷已數不清，主要是腳傷，但令我喊的反而是之後去做物理治療，人生第一次做衝擊波，我簡直黐了線，痛到不得了」。

談善言還自爆在劇中受傷率高，慶幸沒流血，最難忘是一場搏擊戲，被泰拳手打中鼻，即時暈陀陀。「完了該場戲，我即刻去問化妝師，我的鼻有冇歪了？還有較深刻的，是棠哥說我打傷了他，事源有場戲我們對打，翌日他跟我說，他氣門傷了，呼吸有點辛苦，但我忘記了是哪一下打中他，可能這就是『盲拳打死老師傅』」。

至於AK雖然有舞蹈底子，卻被歐錦棠嫌筋骨硬，「棠哥都大跌眼鏡，我說我在舞蹈員界出了名筋硬，他唯有安排拳的動作給我」。今次是AK入行以來戲分最重的一個角色，起初他感到非常大壓力，因怕自己拖累其他有經驗的演員，「棠哥也擔心我會應付不來，特別是戲方面，所以開拍前除了教我空手道，也花了很多時間跟我練戲和研究角色，導演還跟我做心理輔導，叫我當玩便可。真的要多謝劇組，大家很有愛，不怕我錯，很願意去教導和包容我」。

AK憶述有次跟歐錦棠試位時，自己不小心衝前了半步，被對方一腳踢中氣門，踎低痛了5分鐘才能站起來。拍攝過程中可有被誤中「小AK」？AK笑言每當去到近要害位時，歐錦棠會叮囑大家要小心，所以最後力保不失。作為偶像，是否要Chok住打？AK稱拍攝時已緊張到死，一心只想達到歐錦棠及導演的要求，已沒時間顧及自己的樣子。

欲知專訪內容，請留意明天（4月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）