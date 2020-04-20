【29+1】單文柔收陳展鵬廁紙蛋糕：邁向女生另一個階段 (11:54)

單文柔（Phoebe）昨日4月19日30歲生日，老公陳展鵬為她送上驚喜，預備了近期大熱的廁紙蛋糕，兩公婆更走到沙灘慶祝，相當浪漫。單文柔開心留言：「A little bit late... 謝謝大家的祝福 我總是慢一拍 早2天在想 今年訂一個什麼目標 邁向女生另一個階段 碰巧看到一篇文章 說何謂『成熟的人』 我想 每個人閲讀後理解和吸收都不一樣 我的應該是懂得擁抱自己 然後活到老學到老 希望每年都長智慧 學會懂得更愛身邊人 29+1 快樂 #願望祝大家身體健康 #逆境中都可以發揮正能量 #疫症快啲過 #新年後都沒有見過朋友 #好想念你們 #廁所（紙）蛋糕 #告別2字頭」

陳展鵬在單文柔貼文回覆：「物以罕為貴 希望我為你準備嘅廁紙蛋糕會令你開心啲！29+1確實係一個難忘嘅日子也是一個好特別嘅年份。確實係悲喜交集 但請你放心 我會和你一起渡（度）過 祝身體健康開心快樂」之後他亦發文送上祝福：「用盡千方百計諗出呢個蛋糕，同陳太慶祝 再見29迎接+1，真的悲喜交集！在疫症期間只能找另類的浪漫 希望它可以抹走眼淚在填飽你的肚繼續前行 一直陪伴祝身體健康」

（即時娛樂）