李璨琛孖2歲囡囡趴地搵筆蓋 Lucy媽咪：齊心便事成 (16:34)

李璨琛（Sam）和老婆梁志瑩（Pae）的2歲囡囡李元元（Lucy），在社交網人氣高企，不時爆出笑料，深受網民喜愛，被捧為「星級BB」。

Pae這兩天貼出Lucy照片，原來Lucy昨天和老竇Sam齊齊趴地，從梳化底找回筆蓋，Pae說：「一家人，齊心便事成 #筆蓋已成功撩出嚟 #老母得個講字 #LU負責定位 #爸爸負責行動組 #咦原來爸爸會郁個（嗰）喎。」到今午Pae貼了囡囡午睡照片，相中Lucy還要拿着玩具手提電話瞓覺，十分可愛，Pae說：「BB你訓（瞓）啦，應該都真係冇人會打電話比（畀）你。」有人留言稱：「為咗成為老母嘅搖錢樹.. 電話真係要跟身等job..」Pae則回覆說：「等job😂，但等到瞓着咗係咪即係冇job 😂」。

Pae亦不時在ig貼囡囡生活片段，不過近日的一條短片惹網民熱議，片段中Lucy做手勢，希望媽咪不要偷拍她，不過Pae仍然繼續影，她還留言說：「有人唔鍾意俾（畀）人影發脾四（氣）發脾四（氣）發脾四（氣）。」事後有網民在討論區開帖文，質疑身為KOL的Pae當女兒是「搖錢樹」，而Sam回覆傳媒時表示沒有回應。

（即時娛樂）