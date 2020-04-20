【去年洲際酒店行禮】許芷熒帶囡囡留影緬懷：回憶湧上心頭 (22:19)

香港洲際酒店宣布今日（20日）起關閉裝修，將於2022年重開，不少藝人趁昨日是酒店的最後營業日重遊舊地，緬懷昔日歡聚時光。前港姐兼已為人母的許芷熒（Whitney），今天亦在instagram貼上和老公及囡囡「馮寶寶」在酒店留影的合照，湊巧Whitney結婚當天，亦在該酒店舉行婚禮，當時她已懷有B女。

Whitney撰長文說：「洲際酒店今天正式關門裝修了，裝修過後不再叫做洲際酒店。特別的不捨是因為我一生中其中一件最重要的結婚喜事在這裏舉行，在這裏舉行婚禮時，已經懷着女兒在肚裏面。在洲際酒店關門前帶著女兒回到酒店影相拍照留念 。

回到這個地方，一幕幕的回憶湧上心頭。。。想起結婚當天的一幕幕情景，想起當天在這裏說了一句我願意， 在親戚朋友的見證下簽紙，然後就成為了馮太。可惜現在疫情嚴重，否則一定會在這裏吃個下午茶，最後一次在這裏欣賞大玻璃窗的美麗海景！

洲際酒店這個地方除了是我舉行婚禮的地方，也是我從前很喜歡獨自，或和一兩個朋友傾計（偈）飲茶的地方 。那個咖啡廳陪我度過了很多個有心事的晚上，有時候沒事做，第一時間便想起去洲際酒店飲杯茶，喝杯紅酒，看看海景。

從前最喜歡吃自助餐的地方也是洲際酒店。好幸運地自己能在這個充滿回憶的地方舉行婚禮。兩年後大裝修後不知道會變成怎樣，會否保存他們的特色長樓梯？

這種不捨的感覺很難形容。。怎麼說呢？我不是對這個地方特別有深厚的感情，但是又知道如果將來想回去懷念結婚情景，懷念年青時的憂傷快樂，已經沒有這個機會了。。只能用相片或影片追憶。。希望女兒長大後也能在裝修後的這裡（裏）舉行婚禮。。我的孫兒也能在這裡（裏）舉行婚禮，但也許自己也沒機會看見孫兒在這裏舉行婚禮了，希望我和丈夫身體健康，長命百歲，便能有此機會！再見了洲際酒店！多謝你！你是一個對我來說多麼有意思的地方。」

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（即時娛樂）