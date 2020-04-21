【開箱】《The King》 李敏鎬穿越「平行時空」尋金高恩 (01:46)

李敏鎬為了解時空之謎，在圖書館內翻查資料，卻被金高恩當他是瘋子。（大會提供）

《藍海傳說》李敏鎬與《鬼怪》金高恩合演的SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》，講述飾演「大韓帝國」皇帝李敏鎬穿越平行時空去到「大韓民國」，遇上飾演警察的金高恩的故事。

《The King：永遠的君主》上周六首播，香港觀衆可透過Netflix同步收看。首集解構李敏鎬的身世；講述他年幼時父王遭王兄謀朝篡位，童年李敏鎬亦險被殺掉，幸獲神秘人拯救，「恩人」唯一留下的只有女警金高恩的證件。李敏鎬登上王位後，一直追查救命恩人的身分。他長大後某日在竹林發現通往「平行時空」之門，於是騎白馬穿越「平行時空」去到「大韓民國」，並在首爾街頭遇上尋找多年的金高恩。第2集主要圍繞李敏鎬在「大韓民國」的新生活，包括典當身上的服飾租住五星級酒店，在圖書館研讀「大韓民國」歷史等等。

首兩集為了帶出兩個時空的分別，在布景、道具及服裝上花了不少心思，不過有眼利網民發現，劇集用了日本寺廟部分特徵，來虛擬「大韓帝國」的建築物，有關方面昨日承認失誤，會馬上修改。

此外，由於出現兩個時空，首兩集留下很多謎團未解；演員方面，除了李敏鎬與金高恩外，《偉大的誘惑者》禹棹煥及《Law界狂人》鄭恩彩分別擔任男女配角，後者飾演「大韓帝國」女首相，前者一人分飾兩角，分別是王室侍衛隊主將及公益兵。大奸角由《權逆叛戰》李廷鎮飾演。另外，值得留意的是，扮演李敏鎬身邊「提調尚宮」的資深女星金英玉，曾在《花樣男子》扮演「玉嫂」一角，與李敏鎬可說再結戲緣。

（即時娛樂）