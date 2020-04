吳尊最近忙於跟太太林麗吟拍攝內地節目《婚前21天》,亦不忘要鍛煉自己身體,剛剛在微博分享爆肌舉重相,令人感覺他又Man又有Power。

吳尊留言:「最近有時間,大家要好好運用起來... 看很多朋友都在健身,我也有花一點時間去鍛煉... 這也是我要活到120歲的任務之一!Mirror,mirror on the wall...讓自己變得更健壯,感覺還不錯,可以做家人的保鏢(鑣) Health is wealth,開始動起來挑戰自己吧 I can and I will #運動就是堅持##健康##健身##體育##自律#」

此外,《婚前21天》官網亦上載吳尊陪太太林麗吟試婚紗及晚裝的相片,吳尊自己也放上身試,並很嬌俏騷蘭花手。

