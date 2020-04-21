【改留言平息不滿】蔡嘉欣行山「感謝疫情」 遭網民鬧爆 (14:30)

2019年度落選港姐蔡嘉欣在社交平台分享行山照片，可是因一句「感謝疫情」的留言，惹來網民留言鬧爆她，「醫護做到揾（搵）命搏，作為公眾人物唔鼓勵人stayhome仲感謝疫情比（畀）你去行山，冇品定冇腦」、「死幾十萬人然後感謝疫情，難聽講句，係針未到吉（拮）到肉，未有你身邊人確診然後死，有嘅話睇下（吓）你講唔講得出，發放乜野（嘢）正能量，比（畀）人笑你無腦咋」及「死左（咗）甘（咁）多人，仲要感謝呢個疫情？就系（係）因為喚醒你做運動？？Like唔系（係）甘（咁）呃的吧」。

蔡嘉欣事後亦在留言內解釋：「感謝疫情，喚醒了我們家沉睡多年的運動基因，咁多年黎（嚟）從未同屋企人行過山，不過為了響應政府的限聚令，我地（哋）5人家庭，每次只能4人出動，繼上星期，佢地（哋）4個自私行，今日終於成功賣甩我家姐，不過我覺得作為呀（阿）妹...下次都係尊重敬畏家姐好，下次讓返個位俾（畀）你，我？都係 #netflixandchill 好了 #呀（阿）妹累了... #真心累死 #搞唔掂 P.S.選擇寫感謝疫情，感謝2字，沒有要看輕疫情嚴重性的意思，只是想表達，在艱難的疫情下，我們還是可以找到值得感謝感恩的事，勉勵大家在逆境中依然能有好的心態，保持正能量，愛大家」

蔡嘉欣最初就算有網民提出修改留言，仍是不為所動，結果剛剛將「感謝疫情」改為「這段日子」，以平息大家不滿。

（即時娛樂）