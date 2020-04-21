【環保女神】鍾楚紅不支持「明日大嶼」 籲戒一次即棄用品　 (16:17)

「環保女神」鍾楚紅（紅姑）向來支持環保，近日她接受「綠惜地球」訪問，分享她對地球身體狀況的觀察。紅姑給予地球現時的整體生態健康評分很低分數，她指全球有很多自然生態危機，特別擔心全球暖化及水位上升問題，很多物種每日正在消失，消失速度在增加，令人好沮喪，「如果香港不再推『有違天意』的大工程，好似『明日大嶼』，善用現有資源建設，香港仍是安全」。

紅姑認為這50年間，人類對地球生態做過最壞的事情是過度砍伐樹林，威脅動植物生物鏈，以及用上太多一次即棄用品，「貪方便，往往是對環境最大的破壞。（個人會做什麼令50年後的地球更健康？）會盡量減少碳排放，例如多走路，少點乘車；減少一次即棄用品，從改變自己消費模式入手，在消費時會多考慮物品的來源及最後出路（即棄掉時如何處理）。我希望更多人會醒覺森林對地球的重要性，這對於對應全球暖化有很大幫助，亦取決於每個人的意識，以及每個國家的良知及合作。」

紅姑亦指出個人環保行動，有時都需要大環境配合，舉例香港廢物回收系統未能給予市民信心，有時想環保都有難度。不過，她自己就很「惜物」，家中的沙發使用超過30年，如果家中的家具有損壞，亦會先考慮如何維修，而不是「即棄」，「物品愈舊愈有感情，愈值得保護」。

（即時娛樂）