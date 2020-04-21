【拒讓囝囝變二世祖】黎諾懿自爆黑歷史 買股票曾輸百萬 (17:18)

黎諾懿昨日出席保險公司產品發布會，首次以「視像直播」形式，跟一眾理財顧問及嘉賓分享理財心得。黎諾懿自爆年少時曾在股票巿場「碰釘」，損失過百萬元，令他經一事長一智，日後選擇投資產品時，會加倍留神。

談到投資上「黑歷史」，他說：「年少時曾因為太進取，在股票巿場損失過百萬元，險一鋪清袋！廿多歲時好冒險，學人買仙股、消息股，只要別人稱有內幕消息，我就會投資，結果有次輸掉過百萬元，當時非常肉赤，唯有從失敗中汲取教訓。現在有了家室，個人理財及投資取向都趨向保守及小心，事事以家庭為中心，會選穩健及低風險的產品，亦會請教經紀或理財顧問。」

作為圈中暖爸的黎諾懿，不時在社交平台發布跟囝囝黎峰睿（小春雞）的生活照片，溫馨滿瀉。問到黎諾懿可有為囝囝準備儲蓄基金？他即「嚴父」上身稱：「只買了醫療保險給他，一份儲蓄基金、教育基金等都沒有買，作為父親，除了基本生活所需外，不會給予他太多東西；我想訓練他的獨立性，作為男仔應該靠自己爭取，長大後有東西想買，就自己去想辦法掙錢，在這方面教育，我跟太太方向一致，不想小春雞成為二世祖。」

（即時娛樂）