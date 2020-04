劉嘉玲今日在社交平台分享她跟「四哥」謝賢的合照,只見兩人全身白色打扮配黑超,襯到絕,嘉玲留言「Legend(傳奇)」形容白馬王子Look的四哥。

同場還有嘉玲好友上山詩鈉,她當然把握這個集郵機會,並大讚四哥是「最有型的男士」。上山詩鈉在網上表示:「Happy Moment with 四哥﹗He is so handsome,funny & cool as always﹗#happymoments #sohappy #最有型的男士 #nonstoplaughing #funniestguy」

