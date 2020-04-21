【機場特警】劇透有人壯烈犧牲 蔡思貝演出睇到監製拍枱 (22:43)

【專訪】由張振朗、蔡思貝、楊明及黃子恆等主演的劇集《機場特警》，下星期進入結局篇，此劇原本於去年暑假播映，但當時因社會運動令警民關係變得緊張，臨時被抽起，隨時變倉底貨；之後改在疫情期間播出，錄得34.5的最高收視點，未知結局周會否再創佳績？

《機》劇監製陳耀全近日接受《明報》訪問，提到每集開首是回憶片段，他解釋劇中多個角色的前設，影響着以後的想法與處理，需要回憶片段讓觀眾了解角色。「我跟編審商量，如在劇情發展中不斷穿插回憶只會打亂故事的節奏，所以大膽地用一個小劇場方式，在每集開始時講述每個角色的前因，觀眾會容易理解角色的後果」。

劇中不乏懷舊元素，例如《新紮師兄》、《英雄本色》的主題音樂，其中於《機》 劇飾演Man sir的關禮傑，當年於《新紮師兄》演「好姐」一角令人印象深刻。陳耀全說：「《新紮師兄》是我細個很鍾意的劇集，到現在那種情懷，相信觀眾仍然好深刻。決定以4個新人埋隊作為開出故事線時，就想藉此劇做一個致敬。所以，無論配樂或某些角色的人物關係安排，是有致敬之意。最開心是邀請關禮傑參與，令成件事更加完美。」

至於劇中用《當年情》配樂，陳耀全稱，當編審跟他說《機》劇以兄弟情為主線，他就想起當年對自己影響最深，同樣以三兄弟情為主調的《英雄本色》畫面，便決定以《當年情》做張振朗、楊明及黃子恆的配樂，表現這段兄弟情的情懷。

張振朗與蔡思貝曾多次合作，今次把他們撮合成一對CP，陳耀全爆兩人在拍攝過程中有信心不足的時候，但彼此會互相扶持，這感覺令演出更細膩。「睇片時會被他們一些細微的眼神與身體語言吸引住，做到了我的要求」。其中蔡思貝有幾場戲，更睇到陳耀全拍枱，他大讚對方演得非常好，其中在海邊與張振朗的對手戲，蔡思貝崩潰嚎哭很震撼。

劇中的Big Boss宋天機（許家傑飾）已登場，並展開復仇大計。至於劇照中見到「浩園」場景，辛仔（蔡思貝飾）將蓋棺的區旗交給Man sir的兒子，陳耀全對此笑說：「總之有重要角色會壯烈犧牲，他的死影響着每一個角色。」

（即時娛樂）