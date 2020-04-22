B女提早出世 40歲楊怡榮升媽媽 羅仲謙感激老婆付出 (14:02)

40歲楊怡與丈夫羅仲謙宣布女兒「小珍珠」已出世﹗楊怡原定下月預產期，將會剖腹生產，豈料女兒突然提早出世，陪她過母親節﹗

夫婦二人今日在社交網上載全家福，照片中的楊怡產後有點水腫，但精神好好。她抱住女兒「小珍珠」，剛出世的B女正在熟睡，鼻子似足爸爸。另一張照片是羅仲謙抱住女兒，兩父女鼻尖貼鼻尖，非常溫馨﹗

楊怡與羅仲謙在社交網留言︰「十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福的🐣...... 急不及待想和大家分享......『這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中』。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足❤️，在這裡（裏）謝謝所有家人朋友的關懷協助。」

他們多謝醫護的照顧，令他們能安心地迎接寶貝的來臨。兩人續說︰「即使未來充滿著（着）未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家❤️﹗PS👶🏻囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以爸爸媽媽以後就叫你做小珍珠。」

羅仲謙同時多謝楊怡︰「辛苦了我的太太，雖然不是簡單一句『辛苦了』就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家❤️ ，我愛你們❤️。」

（即時娛樂）