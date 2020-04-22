【新冠肺炎‧健身室關閉】陳嘉寶玩住手機做運動被老公笑 (16:00)

陳嘉寶被丈夫笑她說每天做運動半小時，但大部分時間也靜止不動。（陳嘉寶Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）

新冠肺炎疫情持續，健身室繼續關閉。陳嘉寶（Anjaylia）未能參加每星期兩次的健身班，只好留在家裏做運動，卻被丈夫黃頌祈（Epaphras）取笑她只顧玩手機。Anjaylia在社交網分享她拿着電話時的照片， 見她膊頭以上位置躺在梳化上，膊頭以下的位置就離地做出類似拱橋的動作，腰力少一點也不可以﹗

Anjaylia說︰「自從健身室暫停營業之後，每星期兩次的固定training 時間都沒有了...於是下定決心每天在家中要抽半小時運動保持身體健康！但昨天當我在努力之際，電話突然傳來這張照片。然後耳邊響起黃先生故作天真的聲音︰『啊......純屬好奇。你說要運動半小時，我看你每天都是動了大概十分鐘，然後便會一直拿著（着）電話保持這個姿勢。今天這樣已經差不多八分鐘了，會不會之後餘下12分鐘都是這個姿勢呢？還是說你舉着電話玩是特意的！是用來段（鍛）練肌肉的？！」

「Oh well...這動作你以為維持到八分鐘很容易呀？！話說可以收小腹、大腿小腿和屁股贅肉的...（心虛...）結論︰期待疫情早日真正受控、消失。我這種人，真的很需要PT...」

（即時娛樂）