【自揭「分」訊】跟羅志祥9年情斷 周揚青千字文鬧爆渣男 (11:39)

羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青相戀9年，近月傳出分手消息，小豬被爆孖20位性感女郎，在宜蘭開池邊派對。

周揚青今早在微博撰千字長文，自揭跟小豬「分」訊，她坦言跟小豬已經分手一段時間，一直沒說是因為前段時間突如其來的疫情，不想佔用公共資源。周揚青表示：「這時間長到我現在已經可以用完全平靜，甚至略帶調侃的語氣來和大家交代整件事情。當然也久到我寫這篇文章，絕不是因為剛分手的一時衝動或是不冷靜下的報復心態。」

周揚青還寫了封信給小豬，她自爆分手起因是她看了小豬手機：「雖然你（小豬）不止一次告訴過我，兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任，你不喜歡！（我也算是乖乖聽了你九年的話，這麼久都不曾看過你的手機 ）但這一次因為某些原因，我就是看了~~也還好是看了！

如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機，原來我不在的幾乎每一天，你都會約女生來家裏，關鍵還都是不同的，你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生，你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關係，還有你和你兄弟們，對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法想象的『多人運動』....這些顛覆我三觀的事情，全部都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上...」

周揚青在信中亦回憶起小豬對她的情深：「你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過吧……不然你怎麼會排掉工作就為了陪我過重要的節日，從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我，一個這麼威風的獅子，甚至願意讓朋友覺得你怕我（你說過怕是因為在乎和愛），你也為我做過很多很多浪漫的事，對我的每一件事上心，有不開心的、難過的都第一時間和我說，交往這麼多年還是會每天都打電話，手機不離手，為我哭，也陪我笑（天啊！我寫你好的這段話竟然快比寫你壞的還要長）。」

不過信末周揚青繼續反擊小豬：「如果我們是因為性格不合或者你愛上別人分了手，我一定會做一個大家口中優秀的『前女友』 ，分手了什麼都不說，灑脫地講一句：我們還是好朋友～但抱歉，這次的情況太特殊了，因為我知道 現在 包括以後 還會有很多很多的女生在同時被你騙著，她們可能還天真的以為她們是（除我之外的）唯一姑娘們，千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，因為有的人 他渣 是天生的（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）

不過還是要謝謝你，雖然這九年的青春最後沒有結果（也幸好沒有結果），可是和你在一起的大部分時光，我都是快樂的，如果不是最後這一擊，你留給我的回憶也還算是美好，感謝這些年彼此的陪伴！

你如果問我後悔嗎？我不後悔，因為確實是你，讓我變得更好了，因為愛你，我成長﹑成熟，也變得更獨立，你如果問我難過嗎？也不難過，因為..你..一點都不值得！」

（即時娛樂）