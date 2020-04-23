【孖發哥結伴行山】劉嘉玲半行半跑22K：對腳唔係我自己 (14:25)

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文章日期：2020年04月23日
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劉嘉玲今天相約周潤發行麥里浩徑。（ig圖片）
劉嘉玲今天刷新紀錄，半行半跑成功挑戰22K。（ig圖片）
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熱愛行山的劉嘉玲，今天相約周潤發一齊行麥里浩徑，嘉玲在社交網貼了和發哥合照，嘉玲說：「多謝你教識我呢個有益身心嘅愛好，今日係新記（紀）錄，22K半行半跑，以（依）家我對腳好似唔係我自己嘅。」
（即時娛樂）
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