【孖發哥結伴行山】劉嘉玲半行半跑22K：對腳唔係我自己 (14:25)

熱愛行山的劉嘉玲，今天相約周潤發一齊行麥里浩徑，嘉玲在社交網貼了和發哥合照，嘉玲說：「多謝你教識我呢個有益身心嘅愛好，今日係新記（紀）錄，22K半行半跑，以（依）家我對腳好似唔係我自己嘅。」

（即時娛樂）