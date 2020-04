「歌神」許冠傑(Sam)的細仔許懷谷和老婆Ida於2009年結婚,兩人婚後育有現年3歲的兒子Tyler,以及今年初誕下的細女Leah。Leah就快3個月大,眼大大,嘴仔細細,頭髮又黑又密,非常靚女又可愛!懷谷不時在社交網分享囡囡的生活照,吸引不少粉絲讚好。昨天他分享Leah抬起頭的照片,留言︰「My goodness she's already holding her head up. What a happy babygirl except when she's crying her eyes out to sleep and eat hahaha. (天呀,她已經會抬起頭來了!真是個開心的B女,除了她大哭及進食時。)」

(即時娛樂)