【父親生忌】蔡雪瑩貼與爸爸合照：仍是我fb profile pic (18:56)

前無綫新聞之花蔡雪瑩與老公婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。今午蔡雪瑩在instagram上載照片，原來今天是她的父親生忌，蔡雪瑩表示其個人facebook頭像，是她和父親的合照：「時至今日，我和爸爸的合照，仍是我的Facebook profile pic，今天是您的生日，祝您生日快樂，Miss you﹗」

蔡雪瑩娓娓道來與父親的點滴，她表示父親是長期病患者，屢受病魔折騰。她說自己在童年時，已要陪父親到瑪嘉烈醫院覆診；在蔡雪瑩11歲那年，媽媽在醫院捐腎給父親後，父親回復健康；但到蔡雪瑩讀大學時，父親患癌，當時也在瑪嘉烈醫院治癒，惜數年後癌病復發，蔡爸爸亦打敗仗，最後一段日子，要在醫院深切治療部走過。蔡雪瑩表示那半年是她人生最痛苦時間，既要上班，又要到醫院探父親，同時亦要照顧母親，心力交瘁，她見到父親日漸消瘦的身形，又要靠插喉打嗎啡止痛，令她心痛不已。

蔡雪瑩憶述有一晚凌晨，她在夢中見到父親，及後護士致電給她，着親人到醫院跟父親道別，當時蔡爸爸等親人到齊才離去，該畫面令蔡雪瑩難以忘懷。

（即時娛樂）