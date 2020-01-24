【曾試過戶口不足100元】林奕匡靠愛妻支持 走過高山低谷 (19:46)

林奕匡（Phil）作客梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》，Phil憶述當年做新人要捱，離鄉別井更難捱。從3000多呎的加拿大大宅，走入200多呎的香港唐樓，Phil從不覺得屈就；最難捱的，其實是出了唱片，但無人認識、無法維持生計的日子。「知道自己沒什麼錢，但當你100元也提不出來，就知道完全沒有（錢）了。2012、2013年最難捱，沒有收入、沒有新歌、沒有工作，當時是有抑鬱，長期失眠，打電話給家人只報喜不報憂，我真的沒錢、交不了租」。

Phil之後埋首寫歌，這份堅持為他帶來機會。有次Phil帶了裝滿自己歌曲的hard disk，參加監製喬遷派對，促成了《高山低谷》的誕生。他把《高》視作最後一張專輯，盡力做到最好，背後的動力源自當時的女朋友、現任太太李靄璣（Rikko）：「有一天她跟我說，如果這張專輯也不行，就一起回加拿大再讀書，我跟你一起捱。我永遠記得那個時刻，我永遠很感謝她，一直給我那份支持。」

提到愛妻，Phil公開了拍拖時險分手的小風波：「真心愛一個人，會希望她開心，我會給你所有，但那時我什麼都沒有，真的很灰心。我記得有一個最壞的情況，她說給她一些時間和空間去想一想，她會離開一段時間。第二晚我發了一個簡單的電郵給她，引用了Adele《Don't You Remember》的歌詞，希望令她記起我們的愛情，最後靠Adele的歌詞挽回她。」

（即時娛樂）