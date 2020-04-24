【終於認偷食】羅志祥向周揚青道歉：我確實犯了很多錯誤 (11:49)

羅志祥（小豬）和內地網紅周揚青9年情玩完，周揚青昨天（23日）在微博撰千字文鬧爆小豬渣男，並以「毀滅式」手法宣布「分」訊，震撼娛樂圈，周揚青在文中揭示小豬真面目，包括小豬有另一部專門用來聊妹的手機；小豬和他旗下的女藝人，甚至化妝師，有長期不正當男女關係；小豬和他的兄弟們，經常舉行正常人無法想像的「多人運動」等。

小豬昨天曾開腔回應：「九年來分分合合很多次 我做得不對的我也會檢討」，但避談有關周揚青對他的「指控」，而大批網民海量留言力斥小豬，對他的行為感失望。

小豬今日（24日）凌晨再度回應，他在社交網貼了黑畫面，終於承認「偷食」，並向舊愛周揚青道歉，他寫道：「對於這份感情我要向 @gracechowwwww（周揚青） 小姐，鄭重的道歉 對不起 我錯了！你在這九年裡（裏）為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓妳受傷 難過 我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉 對不起 我會承擔這一切的後果。」

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（即時娛樂）