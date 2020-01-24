【首踏紅館VS牙科畢業試】許廷鏗分享親身經歷 勉勵DSE考生 (13:54)

中學文憑試（DSE）今天開考，不少藝人都在社交網留言勉勵考生，為他們打氣。既是牙醫又是歌手的許廷鏗，亦在instagram分享親身經歷，鏗鏗說：「#DSE考生們，今年大家遇上的狀況，是史無前例的，在這個關口一定把你們的內心蹂躪得忐忑不安，與其講一些無力的打氣勉勵，不如分享一個親身經歷。

在我修讀牙科時候的第四年畢業試，剛好撞上了前一晚就是當年巨聲的紅館演唱會，人生第一次踏上紅館 VS 能否進入牙科畢業年，這個對決令我成為首個在紅館後台一手歌詞﹑一手牙科筆記的歌手。

我沒有炫耀的動機，因為我也跟你們一樣，其實當時的我好怕好怕，怕自己兼顧不了，怕自己讓人失望，怕自己應該聽人家說要量力而為。

到最後，我成功過渡了這個關口，而重點是這次的經驗，不但沒有擊潰自我，反而是日後遇到難關時的提醒，也讓我今日可以提醒大家：#別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患，這個時候我知道你最需要的不是我的一句加油，而是你自己對自己說：『我可以的！』」

#組個攻勢來堅守 #來一起去拯救 #如不想失救就合力自救 #無力感」。

（即時娛樂）