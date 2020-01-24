【視帝視后齊出懷念Post 】陳豪盼為顧客冲咖啡 唐詩詠想念跟朋友行山 (16:31)

新冠肺炎疫情持續未退，市民盡量減少外出，留家避炎，而藝人們亦選擇留家做運動﹑照顧小朋友﹑烹飪或曬舊照等，同時亦在社交網跟網民互動。陳豪﹑王浩信﹑唐詩詠﹑陳展鵬﹑譚俊彥和林夏薇等，今日各自貼了一些值得懷念的照片，而hashtag則必定有「#MissYouToo」 及「#HKmissyoutoo 」。

王浩信貼了拍攝《解決師》的開工合照，並說：「想念一大班人一齊拍戲的日子，想念校園的日子，同學仔，你地呢？相信疫情好快過，大家加油！你們有想念什麼嗎？」

唐詩詠貼行山照：「呢段時間，原來好簡單嘅事，都會變成掛念。好掛住一大班人去山頂，飛鵝山跑步、一齊開心一齊瘋癲嘅時間。希望可以快D（啲）同大家見面，你又掛住同朋友去香港邊度玩呀？」

陳豪上載拿着咖啡杯自拍照：「這段日子經常留在家中，好想念與大家一起研究各式各樣的咖啡，與客人互動分享心得！近日常在家品試各種手冲咖啡，但仔仔未飲得咖啡，家中沒有捧場客，期待再為各位咖啡迷親手冲咖啡。（tag 3 friends）你們又掛念甚（什）麼嗎？」

陳展鵬貼了和粉絲舉行聚會的舊照：「懷念人與人之間嘅距離😊懷念大家的聚會😊懷念大家的笑聲😊懷念大家的真面目😊懷念除下口罩的日子😊懷念大家的合照😊...太多的懷念🙏🏼你們好嗎？你們懷念乜嘢？」

林夏薇則上載和愛犬的合照：「3個大寶貝宅咗好多日，佢地（哋）好想出街狂奔呀！好掛住帶金猪（豬）同金菠蘿一齊出海啊，有機會一定帶埋新成員金木耳一齊去！寶貝們最喜歡親近大自然。希望疫情過後，大家可以同狗狗盡情奔跑！」

譚俊彥則上載和囡囡的合照：「很懷念跟小朋友去主題樂園玩的時光. 現在的小朋友真的很幸福, 因為在香港有很多不一樣的公園讓小朋友們留下美好的回憶。」

（即時娛樂）