【愈揭愈多】羅志祥被爆曾約台灣寫真女星歐遊 (19:00)

羅志祥（小豬）和內地網紅周揚青分手後，而周揚青「毀滅級」分手信，驚揭小豬真面目，當中包括指小豬跟旗下女藝人有不正常男女關係，甚至爆出小豬和他的兄弟們有「多人運動」等，小豬形象直插谷底，雖然小豬已向周揚青及被他欺騙過的女生道歉，但網民仍然怒轟小豬。

小豬的追女招數被愈揭愈多，曾上過綜藝節目《娛樂百分百》及出過寫真的台灣女星呂亞晞（格格），接受台灣傳媒訪問時爆料，展示疑似她和小豬的Line對話截圖，包括疑似小豬曾先後3次問格格：「妳沒情趣嗎」、「說說妳多有情趣」、「有情趣加分」；格格表示她和小豬的對話時間於去年5月，截圖中疑似小豬讚格格「妳是我的菜」，還以「男友」視角，命令對方以後不准貼性感照片。格格表示上過兩次《娛》，剛好都遇上羅志祥，雖然只見過兩次面，但格格表示小豬曾問她有沒有想去歐洲玩。

據台灣傳媒報道，該段疑似對話曝光後，小豬一方的工作人員即回應傳媒：「對於周小姐（周揚青）的事情我們誠摯道歉，但請不要以此契機來憑空捏造不存在的事情，此聊天對象並非羅志祥，真的不想佔用公共資源了。」不過格格的一方亦反擊，表示已準備找律師，隨時可以對簿公堂：「要告來告，我們也想知道誰這麼無聊盜羅志祥帳號來聊天，還知道格格上過幾次通告、還有照片，你告我們毀謗，我們就告性騷擾。」

另外，周揚青在分手信爆料指小豬跟化妝師有不正常男女關係，內地網民則紛紛化身偵探解謎團，透過蛛絲馬跡查出該化妝師疑是有「北京郭雪芙」之稱的化妝師，稍早時候該化妝師突然關了instagram。

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（即時娛樂）