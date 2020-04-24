工作伙伴確診新冠肺炎 陳志雲失眠焦慮 捉王喜做病毒檢測 (23:27)

陳志雲舉行網上演唱會《Coffee or Tea Music live》，和好友王喜輪流獻唱金曲。期間，兩人近距離傾偈，卻未有戴上口罩。陳志雲請網民不用擔心，因為他與王喜做了深喉唾液檢測，對新冠肺炎病毒均呈陰性。

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王喜解釋︰「因為我們工作當中有個朋友確診了，現在ICU。」陳志雲更正︰「他出來了﹗」王喜續說︰「陳生為此主動將所有跟他有過3分鐘相處的朋友找出來，為大家出錢、安排司機接送及預約時間做檢測。他有個工作伙伴確診了，他怕自己影響到大家。」

王喜回憶那天早上8時起牀，司機9點來到寓所樓下，接他跟陳志雲一同到醫院做檢測。王喜透露陳志雲因為擔心自己影響到朋友而焦慮、失眠，要吃安眠藥。他說︰「因此，他在《晴朗》的表現不要計，他沒有立場和顏色的，他是透明的﹗我很開心認識到這個好兄弟，是福報﹗」陳志雲尷尬說︰「讚夠了﹗好似我死了似的﹗」

尾聲時，陳志雲說︰「今晚這個演出送給香港人，在如此氣氛中帶點快樂給大家，也是送給在病榻中的香港人。我知道一位跟我有工作密切關係的朋友也在看，什麼也不要想，大家加油，好好養病，打贏新冠病毒。」

陳志雲表示這位朋友的確診令他感受到醫護界的無私精神，他說︰「不少醫護界朋友一早洞悉封關是那麼重要。為守護港人，部分醫護界朋友發起過工業行動。我知道有些人未必同意，有些人就贊成。今日，對又好，錯又好，相信沒有人可質疑封關是必須採取的手段。我衷心希望，那一邊有道理，那一邊沒道理又好，念在這手段的目的的本質是善良的，封關是必須的，大家可以放下歧見，既往不咎，求同存異，心連心，手連手，找回以往熟悉的香港，令大家不用再想何時要移民。」

（即時娛樂）