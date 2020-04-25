【演協抗疫騷】基仔爆兒子愛海豚音大叫 天生手汗腳汗多 (22:24)

香港演藝人協會今日與YouTube合作舉行「#StayHome #WithMe」全日直播，新手爸爸古巨基及資深父親森美壓軸出場，兩人傾足大半個鐘，分享為人父親的感受。

森美的兒子在2003年出世，撞正當年發生SARS疫情，情況跟今年的古巨基差不多。基仔坦言一家人由2月1日開始未曾外出，連食物也是網購回來。森美說他更麻煩，全家人因為輪流隔離，兩個幾月沒見面，直至2、3星期前才首次一齊食飯。他說兒子從英國返港後要留在房內隔離14天，其間不能出房，朋友知道後指他不人道。森美說雖然不開心，但怕自己萬一被感染，外出工作時就會傳染到其他人。

基仔坦言當爸爸的感覺很神奇，自覺責任大了。他透露囝囝Kuson是個很八卦的BB，不愛哭但喜歡以海豚音大叫，而且遺傳了他手汗、腳汗多的基因。雖然基仔只讓網民看了看Kuson肥嘟嘟的腳仔，但網民不時聽到Kuson的海豚音叫聲。

基仔說︰「我們最初好緊張，為BB探熱，慢慢才知道這是他表達的習慣。可能他想跟我鬥高音。『爸爸你用假音，我用海豚音﹗你唱1場就累，我全日都海豚音呀﹗』我估他將來唱高音，唱歌劇。」

提到照顧兒子的趣事，基仔說︰「有次兒子的尿片包得不夠實，換片時發現他連背脊也有便便；有次媽媽幫他換片時，我捉住他的手傾偈，突然見他的耳仔有水，原來他突然小便噴到自己。」

（即時娛樂）