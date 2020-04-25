轉發文章被指撐羅志祥惹爭議 田馥甄一日後公開致歉 (23:06)

內地網紅周揚青「毀滅式」跟羅志祥（小豬）分手，力數男方的出軌惡行，還有私生活、男女關係混亂。田馥甄（Hebe）在社交網轉發了一篇文章，更寫上「#我是這樣想的」，間接表達出她對事件的看法。

該文章雖然未有支持小豬或周揚青的觀點，只表示「感情背叛是另一回事：對於前情人的差異觀念、背叛忠誠、移情別戀的行為，理性分手是對的。但訴諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道」，但有網民就認為Hebe有偏幫小豬之嫌。

事件引起網民熱議，Hebe為此在社交網發文︰「在感情裡（裏）曾付出過的人，怎麼可能不心疼受傷的人呢。如果自己的朋友遇到傷痛時，憤慨不平、一起出氣的姐妹當然要有，但能夠一起分散壓力、舒（紓）緩情緒，帶出另一種思考角度可能性的姐妹也需要有。」

「我以為誠實、不欺騙，本來就是道德的基本底線，無需也無立場多做討論和批判。因此分享了一篇對網路環境具有善意視角的文章，只是希望讓一切更好。如果這個分享與我本來希望大家好的原意相反，真的覺得很抱歉，也很遺憾，給大家添了更多不好的情緒。我想，最該被提醒審慎使用網路的人，就是我自己。每個人都值得被珍惜，誠實勇敢的人，更有能力再次擁抱愛。但願我們都能被珍愛。」

（即時娛樂）