【同麥浚龍傳過緋聞】曾移情圈中人 吳日言爆老公至今仍耿耿於懷 (22:55)

吳日言於2004年出道，2011年淡出樂壇，2016年跟初戀男友Barry結婚，前年誕下女兒林禧茹（Beatrice）。她與老公在女兒出世後，看好香港速食文化，先後於銅鑼灣、山頂及旺角進軍食肆開飯糰店。雖然受到去年反修例風波，及今年的新冠肺炎疫情打擊，她近日仍在疫巿下於觀塘開第4間分店。她接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，透露山頂分店曾跌至零生意額，被迫於非假日停業。她談到毋懼疫情再開分店，她認為：「有危就有機，經老公日日要求下，業主答應減租，我們計算過成本不高，希望能成為逆巿奇葩！」

吳日言當年透過麥浚龍（Juno）的唱片公司出道，獲得不少新人獎，試過最高峰月入多於6位數字。2005年跟公司解約，她說：「因為公司不再做其他歌手，只做Juno。當時我不懂驚，會覺得工作不用被人抽佣。」怎料她之後的歌手路更為崎嶇，2011年轉簽星娛樂後，半年內再被解約。吳日言直言低潮期曾後悔入行做歌手：「低潮期每晚睡不著，都會有後悔為何要入行做歌手，好無方向好無助。我真的有努力過，但在這一行我差啲乜？我真的覺得是沒有大背景的支持。」

吳日言老公Barry是她的初戀中學師兄，入行前已開始拍拖。她坦承兩人曾因圈中人介入一度分手說：「不是Juno，那時只是同公司傳緋聞，這行這麼多靚仔，我是跟另一個人拍拖而跟Barry分手。之後約在2012、2013年再走在一起，當時大家都無拍拖，覺得可以再嘗試。不過當年老公是被傷得好緊要，今天提起，他仍會耿耿於懷。她透露正計劃再為老公生多一個小朋友。

(即時娛樂)