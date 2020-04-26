【返舊愛巢執嘢】梁云菲否認有新歡 跟金剛因了解而分開 (13:34)

台灣「國光女神」梁云菲（Nana）與金剛拍拖1年分手告終，昨晚她在社交平台透露剛返舊愛巢執拾私人物品離開，慨嘆放下一段感情，只是花了3小時28分鐘，「不多也不少，十個紙箱和三個多小時的時間，就可以把一切都收拾乾淨。我以為會有些什麼，一些波動的情緒或是畫面，但竟然什麼都沒出現，而異常的平靜。只是感受到打包裝箱時，腰痠痛的感覺。原來，離開一個人，放下一段感情，只要花3小時28分鐘。就好像什麼都不曾存在。」

梁云菲剛剛又再在網上發文，表明這是最後一篇談論有關金剛的文章，皆因有香港媒體指她已有新歡，她即澄清對方只是朋友，要替朋友高呼冤枉。至於早前發表「情緒勒索」內容，她亦有解釋：「關於情緒勒索，是一直都存在的問題，我過去的過失，就是以為包容跟隱忍就是解決，如今我選擇跳脫出來，不想再這樣讓自己受盡折磨，我認為我很勇敢，很可惜的是，這些報導（道）模糊了這段感情曾經美好的意義。原以為可以好聚好散，讓彼此在這段關係中更加成長，所以我一直認為以不批評，不過度檢視對方為原則來訴說會是最好的方式。關於我們之間，我很認真經營，就像是當作此生最後一段戀情去呵護，從陌生到相愛、卻又因了解而分開，這過程中的問題只有我們能夠真正明白。雖是以這樣的結尾。但我仍覺得能夠曾經有一段這樣的感情，無憾也值得了。希望我們都能因此成為更成熟的靈魂和獨立的人格，祝好。」

相關新聞：【跟金剛分手】梁云菲發文爆身上「傷口」多：為什麼要欺負我？

（即時娛樂）