已淡出娛樂圈、轉行投身律師事業的前港姐麥明詩,日前在Instagram上載身穿黃色雨褸的照片,留言︰「Roses are red. Raincoats are yellow. Who doesn't like rainy days. When you can jump on a puddle.(玫瑰是紅色的。雨衣是黃色的。誰不喜歡下雨天。什麼時候可以跳上水坑。)」

麥明詩沒說什麼,但她這張身穿黃雨衣的照片就引發網民的政治聯想,紛紛寫下「手足」、「齊上齊落」、「時代之黃,港人之光」、「黃雨衣齊上齊落」、「港姐手足」等留言。麥明詩回覆傳媒查詢時,說她已淡出娛樂圈,現在專心工作,對事件不作評論。

