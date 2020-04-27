何超蓮自揭未被舊愛尊重：唔應該一意孤行同呢個人一齊 (18:49)

周揚青日前在微博自揭跟羅志祥（小豬）的9年情玩完，並在分手信中揭示小豬的真面目，消息震撼娛樂圈。周揚青好姊妹何超蓮亦曾在微博留言：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」

現時與內地男星竇驍愛得火熱的超蓮，前天接受由火火和森美主持的商台節目《公子會》訪問，期間提及感情生活。超蓮被問到會否被媽咪提醒，不要太過相信男人？她說：「我阿媽係相反，佢覺得橫掂都係，畀人呃啦，年紀仲細，撞多啲板仲好，佢寧願我30歲前撞板，30歲後知道自己想要乜。拍拖嚟講，佢（媽咪）冇任何限制，鍾意拍乜就拍乜，當然唔好一腳踏兩船，或兩三星期換一次（男友）。（媽咪由你發展？）佢會得閒提一兩句，可能呢樣唔係咁好，叫我注意吓。（冇話唔畀？）冇，寧願我哋真係遇到唔好，自己受傷。」

森美問超蓮第一次撞板後，有沒有返家跟媽咪傾訴？她說：「我記得有一次，總之發生啲事，令我發現呢個人好唔尊重我，我原本以為件事得我知，但唔知點解我阿媽又知，跟住我阿媽煮咗成枱餸，我好開心喺度食，跟住我阿媽無啦啦同我講『阿妹，我見到啲咁嘅嘢，係咪發生咗一啲唔好嘅嘢？』（攞出嚟同你講？）係呀﹗跟住嗰一刻『噢﹗原來我阿媽都知。』我就好心痛，點可以影響到屋企人？我阿媽好唔開心，我覺得係我錯，唔應該一意孤行同呢個人一齊，跟住我就好快分咗手。其實接二連三好多次，但每次都畀藉口佢，直到嗰下我阿媽都講『你會唔會覺得佢真係好唔尊重你？』

（點解你咁相信男仔？）咪就係傻囉，嗰時我又細個，真係鍾意佢，佢又好識講嘢，佢一講我又覺得有道理。明明好有嫌疑，件事好明顯係佢做主動去傷害我，但係佢解釋話唔係傷害我而做，講到件事本身係合理，只係你冇接觸過，我又衰唔輸得，好覺得唔係我咁樣，你都會出去…（森美問：拈花惹草？）係啦，我唔忿氣，真係好傻，（換來好多受傷？）直頭係浪費咗好耐（時間）。」超蓮表示不會再讓自己重蹈覆轍。雖然超蓮未有開名，不少網民也揣測是超蓮與台灣歌手吳克羣的4年情。

（即時娛樂）