【一曲走天涯】李彩華靠《你唔愛我啦》回復少女心 (13:54)

已為人妻的李彩華（Rain），日前擔任蓋世寶和黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》嘉賓，分享了當年洗腦神曲《你唔愛我啦》的背後故事。

千禧年後，黃偉文（Wyman）與伍樂城推行「新廣東歌運動」，創作了數首以廣東口語入詞的歌曲，2002年推出的《你唔愛我啦》就是其中一首，歌詞淺白易明，道盡少女心事，連原唱李彩華也坦言，歌曲是她夢寐以求的作品：「當初我做模特兒，只有14歲左右，超想穿可愛的衣服，但往往安排我拍時尚照片；到了唱歌時候也是，當時我是很少女的心態，想唱這些類型歌曲，但因為初出道有玉女形象和包袱，所以被迫要唱不是我想唱的歌，最終讓我得到《你唔愛我啦》，正！」

《你》是口語化歌詞的代表，也成為了Rain的代表作，她說自己年紀輕輕入行，那時候沒有太多想法，公司安排唱什麼，她便唱什麼，也沒想到歌曲引起關注，故份外興奮：「作為一個歌手，有一首街知巷聞的歌，我覺得特別難，也沒想過自己會有一首歌，令到所有人都認識；加上這是代表香港女孩子的一首歌，我覺得更加難得。」Rain笑言即使到90歲，仍然會用少女唱腔演繹這首歌：「聽到音樂就已經投入，那個感覺即刻回來。」

提到《你》當時霸佔電台熱播榜，Rain坦這是意料之外：「以我所知好像沒怎樣推廣過這首歌，但就上了榜，多謝大家喜歡這首歌，因為我知道很多DJ朋友，經常會在節目播這首歌。」

（即時娛樂）