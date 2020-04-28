【疫情緩和】梁漢文10月底舉行個唱 有望成紅館重開後首位歌手演出 (16:10)

梁漢文剛在社交平台公布好消息，他透露跟公司開完會，落實今年10月開其個人第5次紅館演唱會，現在去買齊自己喜歡的食物慶祝。

梁漢文留言：「今日有好消息同大家公佈（布）！YEAH！公司通知我，已經定好今年十月尾會係（喺）紅館開我第五次個人演唱會！如果疫情一直轉好，我會唔會係香港第一個歌手係（喺）紅館開番演唱會呢？大家同我一齊集氣！十月尾生活回覆（復）正常，我們於紅館相見！咁開心一定要慶祝下（吓），所以我決定食爆佢！哈哈哈！」

其後，梁漢文再向傳媒分享喜悅。「好開心今日收到公司通知 ，已經喺紅館拿到期，確實通知我喺十月底會做我第5次個人演唱會。我覺得我哋應該係抱住正能量去繼續生活，唔可以因為疫情就像世界停頓咗一樣。所以當初公司同我商量話入紙，我都好贊成，行咗先，做咗先，咁紅館又批咗，就當一切正常努力籌備一個精彩騷等大家，等疫情過去。依家乜都未定，定咗個期，近來開始約開會籌備，仲有錄緊新歌。對疫情係咪有信心？我估唔係我一個人對疫情要有信心，全世界都要對疫情抱有信心，每一個人都希望可以返番去正常生活。所以我咪叫大家一齊集氣，希望好快香港日日零感染，我哋都可以正常生活。當然公司都做好兩手準備，如果到時疫情真係大爆發，就會另有安排」。

（即時娛樂）